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Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler - Son Dakika

Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler

30.12.2021 12:18
Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler

"Sıfır Covid" politikası kapsamında çok sıkı önlemler alan Çin'de dikkat çeken bir ceza yöntemi geldi…

Çin yönetimi, Covid-19 kurallarını ihlal edenleri kamuya açık alanda utandırmak için ceza verdi.

Corona virüsü yasaklarını delen iki kişi ile halk arasında polis etten duvar ördü.

Guangxi bölgesinde yakalanan ve yasakları ihlal eden iki kişi koruyucu beyaz kostümler giyerek sokağa çıkarıldı. Jingxi kentinde yaşanan olayda kuralı ihlal edenlerin boyunlarına bir yazı da asıldı. Büyük puntolarla kuralları ihlal edenlerin isimleri yazılırken vesikalık fotoğrafları da yer aldı.

Çok büyük kalabalık bu dört kişiyi izlerken silahlı polis memurları da halk ile dört kişi arasına etten duvar ördü.

Çin medyasında yer alan habere göre; Çin polisi, Covid kurallarını ihlal ettiği iddia edilen dört kişiyi sokaklarda dolaştırdı ve hükümetin sert yaklaşımının eleştirilmesine yol açtı.

BAŞKA SUÇLARDA DA UYGULANMIŞTI

Çin, insan hakları aktivistlerinin onlarca yıllık kampanyasının ardından 2010 yılından itibaren, suçluların bu tür alenen utandırılmasını yasaklanmıştı. Ancak ülkenin "sıfır-Covid" politikası nedeniyle uygulama yeniden ortaya çıktı.

Dört maskeli kişinin ellerinde fotoğrafları ve isimlerinin bulunduğu posterlerle, yanlarında iki polisle yürütülmesi dikkat çekerken; Çin medyası bu kişilerin aynı zamanda göçmen kaçakçısı olduğunu da iddia etti.

Jingxi, Vietnam ile Çin sınırına yakın.

CAYDIRICI BİR CEZA OLARAK GÖRÜLÜYOR

Halkı utandırma, yerel yönetim tarafından sağlık kurallarını ihlal edenleri cezalandırmak için Ağustos ayında açıklanan disiplin önlemlerinin bir parçasıydı.

Çin medyasına göre; bu türden teşhir yaptırımları halka "sağlıklı yaşam uyarısı" yapıyor ve yasaklarla ilgili caydırıcı etki yapıyor.

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Covid-19, Çin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler - Son Dakika
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