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Covid: Hamile kadınlar İngiltere'de aşılama listesinde öncelikli olacak - Son Dakika
BBC

Covid: Hamile kadınlar İngiltere'de aşılama listesinde öncelikli olacak

16.12.2021 21:11
Covid: Hamile kadınlar İngiltere'de aşılama listesinde öncelikli olacak

Uzmanlar hamile kadınların kendilerini ve bebeklerini korumak için aşılanması gerektiğini söylüyor.

İngiltere'de uzmanlar, hamile kadınların Covid-19 yüksek risk kategorisinde olduğunu ve bir an önce kendilerini ve bebeklerini korumak için aşılanmaları gerektiğini söylüyor.

Birleşik Krallık'ta aşılama konusunda danışmanlık veren Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), hamile kadınları, sağlık sorunları olduğu için risk grubunda olan kişilerin de bulunduğu aşılanma listesine ekledi.

Araştırmalar virüse bağlı erken doğum oranlarının arttığını gösteriyor. Bazı hamile kadınların ise Covid'e yakalanıp hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hamilelikte aşılanmanın güvenli olduğu ve ciddi hastalanma riskini düşürdüğü belirtiliyor.

Ağır hastalananların büyük çoğunluğunun aşı olmamış kadınlar olduğu ve pandeminin başlagıcından beri Covid'e yakalanıp şiddetli hastalık geçiren hamile kadın sayısının arttığı da bildiriliyor.

Birleşik Krallık Obstetrik Gözetim Sistemi'nden alınan verilere göre Mayıs-Ekim 2021 arasında 1.436 hamile kadın hastaneye kaldırıldı ve bunların sadece yüzde dördü aşılıydı. Covid-19'a yakalanan 17 hamile kadın ise hayatını kaybetti.

Ağustos ayında alınan veriler aşılanma oranlarının hala düşük olduğunu, İngiltere'de hamile kadınların sadece yüzde 22'sinin en az bir doz aşı olduğunu gösteriyor.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim, hamile kadınların kendilerini ve bebeklerini Covid-19'un ciddi etkilerinden korumak için birinci, ikinci ve hatırlatıcı doz olarak adlandırılan üçüncü doz aşısını olmasını tavsiye ettiklerini söylüyor.

Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Dr Gayatri Amirthalingam, İngiltere'deki aşılama programının etkili olduğunu ve hastalıkta ciddi komplikasyonları önlediğini söylüyor ve devam ediyor:

"Hamilelik döneminde Covid-19'a yakalanan kadınların çok yüksek riskte olduğunu artık biliyoruz."

İngiltere'de Nisan ayından beri hamile kadınlara Pfizer-BioNTech veya Moderna aşıları veriliyor ve ikinci dozun ilk dozdan sekiz hafta sonra yapılması tavsiye ediliyor.

Covid: Hamile kadınlar İngiltere'de aşılama listesinde öncelikli olacak

Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Doğum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hamile kadınlar İngiltere'de aşılama listesinde öncelikli olacak - Son Dakika Dünya

BBC

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