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Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede - Son Dakika
BBC

Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede

06.12.2021 11:55
Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede

İtalya'da bugünden itibaren Covid aşısı olmayanlara birçok mekana girişin yasaklanması anlamına gelen "süper yeşil pasaport" uygulaması başlıyor.

İtalya'da bugünden itibaren Covid aşısı olmayanlara birçok mekana girişin yasaklanması anlamına gelen "süper yeşil pasaport" uygulaması başlıyor.

Bugünden itibaren restoran, sinema, tiyatro, konserler, stadyumların da aralarında yer aldığı birçok mekan ve etkinliğe yalnızca süper yeşil pasaport adı verilen belgeye sahip olanlar girebilecek. Bu belgeler, aşı yaptıranlara ya da Covid-19 geçirip iyileşenlere verilecek, test yaptırmak yeterli olmayacak.

Kuralları ihlal edenlere 400-1000 euro arası para cezası verilebilecek.

Süper yeşil pasaport da dahil yeni tedbirler ülke çapında 6 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak salgın verilerinin yüksek olduğu bölgelerde uygulama süresi uzatılabilecek.

Yeni tedbirler arasında, şehir içi toplu taşımada Covid belgesi zorunluluğu getirilmesi de yer alıyor. Metro, otobüs gibi şehir içi ulaşım araçlarında geçerli Covid belgesini, test sonucu negatif olanlar da alabilecek.

15 Aralık'tan itibaren askerler, polisler ve öğretmenler için de aşı zorunluluğu getirilecek. Sağlık personeli için halihazırda mevcut olan aşı şartı, bu sektörde idari görevlerde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

'Noel'i kurtarmak için'

İtalya hükümeti, özellikle yaklaşan Noel ve Yılbaşı tatillerini daha güvenli geçirebilmek ve yeni kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç duymamak amacıyla bu kararları aldığını açıkladı.

Başbakan Mario Draghi tedbirlerin amacını, "Bu sene, geçen senekinden farklı, alıştığımız gibi bir Noel geçirebilmek" şeklinde açıkladı.

Başbakan Draghi yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla İtalya'daki durumun daha az endişe verici seviyede olduğunu ancak "risk almak yerine normalliği muhafaza etmek" istediklerini söyledi.

Kamu yayıncısı Rai kanalı da bu sabahki haber bültenlerinde yeni tedbirleri "Noel'i kurtarma amaçlı" önlemler şeklinde duyurdu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka ortalaması 14 binin üzerine çıktı, günlük ortalama can kaybı da 74 oldu. Bir ay önce ise bu sayılar günlük ortalama 4700 vaka ve 42 ölüm şeklindeydi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87'den fazlası en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Takviye dozu denilen 3. doz aşılar için bekleme süresi de 6 aydan 5 aya indirildi. İtalya İlaç Ajansı, 5-11 yaşları arasındaki çocukların da Covid aşısı yaptırabilmesine onay verdi.

Vaka artışları, yeni varyantlar ve yaklaşan kış tatilleri nedeniyle aralarında başkent Roma'nın yer aldığı bazı şehirlerde açık havada da maske zorunluluğu geri getirildi. Ülke genelinde kamuya açık kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam ediyor.

Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede
Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pasaport, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Covid: İtalya'da aşısızlara kısıtlamalar getiren 'süper yeşil pasaport' devrede - Son Dakika
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