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Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor - Son Dakika
BBC

Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

28.11.2021 12:33
Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

İsrail, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor.

İsrail, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre karar, kabinenin onaylamasıyla birlikte bu gece yarısından sonra devreye girecek.

İsrail şimdiye kadar Omikron kaynaklı 1 koronavirüs vakası bildirdi.

Türkiye ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Güney Afrika ve komşu ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) B.1.1.529 olarak tanımlanan koronavirüs varyantını endişe verici varyant kategorisine aldı. Varyant Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) olarak isimlendirildi.

WHO, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu.

Cumartesi günü acil gündemle toplanan İsrail koronavirüs bilim kurulu, yeni birtakım önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ancak bu önlemler hükümet kabinesinin onayıyla yürürlüğe girecek.

İsrail vatandaşı olmayan insanların ülkeye girişinin yasaklanmasına ek olarak, ülkeye girişlerde iki doz aşı olmuş İsraillilere 3 gün zorunlu karantina; aşılanmamış İsrail vatandaşlarına ise 7 günlük karantina şartı getiriliyor.

Kabine ayrıca koronavirüs tanısı konmuş kişilerin takibi için İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'e de yetki verdi.

Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada, enfekte olan kişileri izlemede telefon takip teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde ise İsrailli yetkililer 50 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti.

Bu karara göre bu kırmızı listedeki ülkelerden dönen tüm İsrail vatandaşları, otel karantinasına ve koronavirüs testine tabi tutulacak.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre pandeminin başından beri İsrail'de 1,3 milyondan fazla Covid vakası bildirilirken, bu vakalara bağlı olarak 8 bin 100'den fazla insan da hayatını kaybetti.

Cumartesi günü yaşanan gelişmeler

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da paylaştığı mesajda ülkede Omicron varyantı görülmediğini söyledi. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Bakan Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır" dedi.

İngiltere'de da bazı yeni önlemler devreye sokuldu. Buna göre ülkeye girecek herkese ikinci günde PCR testi yaptırma ve test sonucu gelene kadar evlerinde izole olma zorunluluğu getirildi.

Avusturya'da binlerce kişi hükümetin aşı olma zorunluluğu planlarını protesto etti.

İsviçre'de bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelecek yolcular için karantina tedbirlerini sıkılaştır. Bugün kamusal alanda Covid pasaportunun şart olup olmaması konusunda bir referandum yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni varyantla alakalı bilgileri dünyayla paylaşan Güney Afrika hükümetini övdü. Blinken, Güney Afrika'nın şeffaflığının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Avustralya da Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri yasaklandı.

Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Güney Afrika, Koronavirüs, Afrika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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