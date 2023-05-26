Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu

26.05.2023 21:06

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali'nde taktığı 1 milyon sterlin değerindeki kolyeyle adından söz ettirdi.

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali rüzgarının ardından, her sene olduğu gibi ünlü güzellerin kırmızı halıdaki kombinleri konuşulmaya başlandı. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in 1 milyon sterlin değerindeki elmas detaylı Chopard marka kolyesi, en çok konuşulanlardan oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu

Allkpop'a göre bu kolye tam 1 milyon sterlin değerinde. Ayrıca 29 yaşındaki Georgina, Cannes'da aynı parçayı taşıyan tek yıldız olmadı. Bir gece önce K-pop yıldızı Karina'nın da aynı kırmızı elmas detaylı Chopard kolyeyi taktığı fark edildi. Karina, Güney Koreli K-pop grubu Aespa'nın bir üyesi.

YILIN BAŞINDA ELLE DERGİSİNİN KAPAĞI OLDU

1 milyon sterlin değerindeki kolyesine ek olarak Georgina, gümüş bir bilezik ve elmas detaylı bir yüzük de taktı. Sevgilisi Ronaldo Suudi Arabistan'da forma giydiği için Georgina, Cannes'a tek başına katıldı.

Cannes'a gitmeden önce Georgina, sevgilisi Ronaldo'yla tanıştığı şehir olan Madrid'deydi. Ünlü model, Madrid'de şık bir fotoğraf çekimine katıldı. Geçmişte Tiffany & Co. gibi markalar için modellik yapan Rodriguez, bu yılın başında Elle dergisinin kapağı oldu.

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