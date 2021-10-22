Üye Girişi
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı

22.10.2021 11:01

Irkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Fransa'nın sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'ın asistanıyla sarmaş dolaş fotoğrafı gündemde büyük etki yarattı. Ülkede büyük yankı uyandıran fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni ise görevden alındı.

Fransa'da yayımlanan haftalık dergi Paris Match'ın yayın yönetmeniHerve Gattegno görevden alındı. Gettegno'nun görevden alınma sebebiderginin kapağında Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un fotoğrafını vermiş olması.

ÜLKEDE KRİZE NEDEN OLDU

Fotoğrafta 63 yaşındaki Eric Zemmour, asistanı olan Sarah Knafo ile bulunuyor. 28 yaşındaki Sarah ile denizde sarılarak çekilmiş fotoğraf ülkede krize sebep oldu.

Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla görüntülendi, fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni görevden alındı

YAYIN YÖNETMENİNİN BAŞINI YEDİ

Fotoğrafı yayınlayan Paris Match'in yayın yönetmeni Herve Gattegno ise görevinden alındı. Evli olan Zemmour'un bu fotoğraftan dolayı yasalsüreç başlatacağı belirtildi. Herve Gattegno'nun yerine ise Patrick Mahe ile Jerome Bellay getirildi.

Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı

Cumhurbaşkanı adayı, Paris Match, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Son Dakika Haberleri
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
11:15
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement