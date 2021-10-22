Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı

Fransa'da yayımlanan haftalık dergi Paris Match'ın yayın yönetmeniHerve Gattegno görevden alındı. Gettegno'nun görevden alınma sebebiderginin kapağında Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un fotoğrafını vermiş olması.

ÜLKEDE KRİZE NEDEN OLDU

Fotoğrafta 63 yaşındaki Eric Zemmour, asistanı olan Sarah Knafo ile bulunuyor. 28 yaşındaki Sarah ile denizde sarılarak çekilmiş fotoğraf ülkede krize sebep oldu.

YAYIN YÖNETMENİNİN BAŞINI YEDİ

Fotoğrafı yayınlayan Paris Match'in yayın yönetmeni Herve Gattegno ise görevinden alındı. Evli olan Zemmour'un bu fotoğraftan dolayı yasalsüreç başlatacağı belirtildi. Herve Gattegno'nun yerine ise Patrick Mahe ile Jerome Bellay getirildi.