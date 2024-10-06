Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'e geçmiş olsun dileğinde bulundu

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. AFAD, Kızılay ve TİKA'nın Bosna-Hersek'e yardım için harekete geçtiğini açıklayan Erdoğan, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.