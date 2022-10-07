Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı

Çekya'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKŞAM YEMEĞİNDEKİ TARTIŞMA GAZETECİLERİN GÜNDEMİNDE

Yunan basınında bugün yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Çekya'daki zirvede gerçekleşen akşam yemeği sırasında tartışma yaşadıkları iddiaları da gazetecilerin gündemindeydi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI BU SEVİYEYE DÜŞER Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren iddiayla ilgili olarak ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisi orada programda olmamasına rağmen konuştu. Ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı'' diye konuştu.