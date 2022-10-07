Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı - Son Dakika
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Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı

07.10.2022 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Çekya'daki akşam yemeği sırasında tartıştığı iddialarını doğruladı. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi?'' dedi.

Çekya'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKŞAM YEMEĞİNDEKİ TARTIŞMA GAZETECİLERİN GÜNDEMİNDE

Yunan basınında bugün yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Çekya'daki zirvede gerçekleşen akşam yemeği sırasında tartışma yaşadıkları iddiaları da gazetecilerin gündemindeydi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI BU SEVİYEYE DÜŞER Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren iddiayla ilgili olarak ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisi orada programda olmamasına rağmen konuştu. Ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Avrupa Siyasi Topluluğu ülkelerinin katılımı ile gerçekleşen yemekte, Yunan basının iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında tartışma yaşandı. Kathimerini'nin manşetlerine taşıdığı haberde, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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