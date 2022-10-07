Çekya'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunan basınında bugün yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Çekya'daki zirvede gerçekleşen akşam yemeği sırasında tartışma yaşadıkları iddiaları da gazetecilerin gündemindeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren iddiayla ilgili olarak ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisi orada programda olmamasına rağmen konuştu. Ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı'' diye konuştu.
Dün akşam Avrupa Siyasi Topluluğu ülkelerinin katılımı ile gerçekleşen yemekte, Yunan basının iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında tartışma yaşandı. Kathimerini'nin manşetlerine taşıdığı haberde, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı - Son Dakika