Erdoğan, BAE'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ne yürüyerek geldi - Son Dakika
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Erdoğan, BAE'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ne yürüyerek geldi

Erdoğan, BAE\'deki Dünya Hükümetler Zirvesi\'ne yürüyerek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dünya Hükümetler Zirvesi'nin yapılacağı yere Dubai Emiri Muhammed Bin Raşit El Mektum ile yürüyerek geldi.

13.02.2024 12:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dünya Hükümetler Zirvesi'nin yapılacağı yere Dubai Emiri Muhammed Bin Raşit El Mektum ile yürüyerek geldi.

Kaynak: DHA

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