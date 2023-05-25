Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" dediği saldırgan Türk çıktı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" dediği saldırgan Türk çıktı!

25.05.2023 01:46

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne elindeki levyeyle saldıran şüphelinin Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türkiye'de yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurmadan suç kaydı bulunan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının ardından, ABD'ye seslenerek, "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

ABD'nin New York kentinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı gerçekleştirilmişti. Elinde demir levye ile gelen bir kişi, Türkevi binasının camlarını kırmıştı. Olaya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD makamlarına seslenerek, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belli oldu

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belli oldu

EVSİZLER BARINAĞINA BASKIN DÜZENLENDİ

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti. New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi. Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belli oldu
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belli oldu
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi saldırısına tepki: Bu teröristi bulmanız gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi saldırısına tepki: Bu teröristi bulmanız gerekiyor

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Türkevi, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu teröristi bulmanız gerekiyor' dediği saldırgan Türk çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" dediği saldırgan Türk çıktı! - Son Dakika
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