Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı

Dünyanın gözü kulağı iki gündür İran'dan gelen haberlere çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başkent Tahran'da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin ardından bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran'daydı.

"GÜVENLİK BÖLGE OLUŞTURULMASI BÖLGEDEKİ İSTİKRARA ZARAR VERİYOR"

Mikdad İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la ikili görüşmelerde bulunurken, görüşmenin ardından basına Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Mikdad, "Suriye topraklarında sözde "güvenli bölge" oluşturulması, bölgedeki güvenlik ve istikrara zarar veriyor" dedi. Türkiye'yi diline dolayan Mikdad, "Türkiye'nin Suriye'nin iç işlerine müdahalesini reddediyoruz. Ülkemizdeki yasadışı tüm mevcut yabancı güçler derhal Suriye'yi terk etmelidir." dedi.

İRAN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İran'ın Suriye'ye yönelik çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Mikdad, İran ile ilgili olarak, "Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını doğrulayan dengeli bir açıklama yapmak için gösterdikleri çabalardan memnunuz." ifadelerini kullandı.

"ABD'Lİ İŞGALCİLER SURİYE SERVETİNİ YAĞMALAMAYA DEVAM EDİYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre Al-Mikdad, "Amerikan işgal kuvvetleri, ayrılıkçı milislerin aracılığıyla Suriye'deki varlığını sürdürmeye ve Suriye servetini yağmalamaya devam ediyor. Bu milisler anavatanlarına geri dönmelidir. ABD ile bağlantılı olan tüm gruplar Türkiye'yi Suriye topraklarında haklı çıkarmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.