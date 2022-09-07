Putin'den "tahıl sevkiyatı" açıklaması: Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık

Rusya ile Ukrayna Arasında şubat ayından bu yana süren savaş nedeniyle küresel enerji ve gıda krizini gündeme getirmişti. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuç vermesi ile tahıl koridoru açılmıştı. Bu şekilde de Ukrayna'da savaş ortamında mahsur kalan tahıl gemileri dünyaya ihraç edilmeye başlanmıştı.

"KANDIRILDIK"

Doğu Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Putin'in gündeminde de tahıl koridoru vardı. Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasında Türkiye'nin arabuluculuğuna değinen Putin, "Ukrayna'yla ilgili tüm zorluklara rağmen Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleri ve Afrika ülkelerinin liderleriyle görüştüm ve Ukrayna tahıl ihracatını kolaylaştırmak için onlara söz verdim. Bunu Türkiye ile yaptık. Ara ülke olarak Türkiye haricinde Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın tamamı pratikte gelişmekte olan en yoksul ülkelere değil AB ülkelerine gönderiliyor. Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık" dedi.

"BATI, KURALLAR KENDİLERİ İÇİN SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYOR"

Putin, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri ABD'nin 'diktatörlüğünü' korumak için feda ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli 'kurallara' göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor." diye konuştu.