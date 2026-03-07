Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti" ifadelerine yer verdi.

2- BAKAN FİDAN AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ

2- BAKAN FİDAN AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.