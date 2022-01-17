Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatların şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımların atılması en samimi beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinerek "7 anlaşmayı arkadaşlarımız imzalandı. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavutluk'la kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede, karşılaştığımız her sıkıntıda iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019 yılında meydana gelen bu depremle Türkiye'deki kardeşleriniz olarak sizin acınızı da yüreğimizde hissettik. 'Gerçek dost çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf etti" ifadelerini kullandı.