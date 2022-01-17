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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor

17.01.2022 14:51

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatların şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımların atılması en samimi beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinerek "7 anlaşmayı arkadaşlarımız imzalandı. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavutluk'la kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede, karşılaştığımız her sıkıntıda iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019 yılında meydana gelen bu depremle Türkiye'deki kardeşleriniz olarak sizin acınızı da yüreğimizde hissettik. 'Gerçek dost çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf etti" ifadelerini kullandı.

522 EV REKOR SÜREDE YAPILDI Depremde evlerini kaybedenler için Laç kentinde yapılan konutların teslim edildiğini belirten Erdoğan "522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak sürede tamamlayarak aramızdaki kardeşliğe verdiğimiz önemin iddialı bir neticelenmesini görmüş olduk" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Başbakan Edi Rama'yla birlikte stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah icra edeceğiz. Bunun için Dışişleri Bakanlarımız ikili görüşerek tarihi belirleyecek" ifadelerini kullandı.FETÖ FAALİYET GÖSTERDİĞİ HER ÜLKEYE KARŞI TEHDİT OLUŞTURURBasın toplantısında FETÖ terör örgütüne değinen Erdoğan, "Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Biliyorsunuz bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eylemi sırasında 251 insanımızı alçakça şehit edildi. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatların şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımların atılması en samimi beklentimizdir" dedi.'BİZİM İÇİN NATO'NUN YAKLAŞIM TARZI ÖNEMLİ 'Avrupa Birliği'nin yeni dönem ilişkileri hakkında gelen soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Avrupa Birliği, henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki. Fasılların görüşülmesinden tutun da 'Aç Kapa' meselesinde sadece birinci fasıl da geçici olarak kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Ama biz NATO'nun onurlu ve güçlü bir üyesiyiz. NATO'yla ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlara gelince onu da ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanların barışını, huzurunu çok önemsiyoruz. ve Balkanların barışı ve huzuru için bugüne kadar üzerimize düşeni nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde barış ve huzurun geleceğinin teminatı için bizlerde garanti olan ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülkeye tehdit oluşturuyor - Son Dakika
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