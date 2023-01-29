Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen 2. dünya lideri oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen 2. dünya lideri oldu

29.01.2023 12:12

İtalya'da 24 lider arasında yapılan bir analizde, liderlerin son 3 aydaki sosyal medya faaliyetlerine göre bir sıralama yapıldı. ABD Başkanı Biden'ın 66 milyondan fazla takipçiyle zirvede yer aldığı çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada en çok takip edilen 2'nci dünya lideri olduğunu ortaya koydu. Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.

Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı. 24 lider arasında yapılan analizde, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama yapıldı.

İLK SIRADA ABD BAŞKANI BIDEN VAR

Sosyal medyada en çok takip edilen lider, 66 milyondan fazla takipçiyle ABD Başkanı Joe Biden oldu. İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

EN AKTİF LİDER LULA DA SILVA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 27 milyonla üçüncü oldu. Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Joe Biden, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen 2. dünya lideri oldu - Son Dakika

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