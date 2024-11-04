Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi\'ne katılmak üzere Kırgızistan\'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.
Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı" denildi.
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