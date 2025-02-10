Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Petronas İkiz Kuleleri\'ni ziyaret etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti.