Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon\'u Kabul Edecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u kabul edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110'uncu yıl dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle ülkemize ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın (25 Nisan Cuma) İstanbul'da kabul edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk Başbakan arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" dedi.