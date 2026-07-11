Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bu sabah taburcu olduğu bildirildi.
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman'ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.
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