Rusya'da başlatılan seferberlik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken ifadeler: Hiç kimse ödenen bedeli artırma anlayışında olmamalı - Son Dakika
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Rusya'da başlatılan seferberlik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken ifadeler: Hiç kimse ödenen bedeli artırma anlayışında olmamalı

22.09.2022 17:09

ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik hakkında, "Bu savaşın her iki ülke halkına, bölgeye, dünyaya ödettiği bedeller ortada. Hiç kimse bu bedeli daha da artırma anlayışında olmamalı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, burada çarşamba günü Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin soruya da yanıt verdi.

''BEDELİ ARTIRACAK ANLAYIŞTA OLUNMAMALI''

Erdoğan, ''Bu savaşın her iki ülke halkına, bölgeye, dünyaya ödettiği bedeller ortada. Hiç kimse bu bedeli daha da artırma anlayışında olmamalı. Ancak biz attığımız adımlarla bir noktada mutluyuz. Örneğin rehinelerin değişimi konusunda bugün adımlar atıldı. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile yürüttüğüm diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi bugün gerçekleşti. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen bu esir mübadelesi savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım'' dedi.

''İLKELİ VE VİCDANLI DURUŞ SERGİLEDİK''

Erdoğan Türkiye'nin savaş boyunca barışın tesisi için çaba gösterdiğini belirtirken, ''Diplomasiyi her zaman ve her şartta önemsedik, önemsiyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde ilkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Bölgesel ve küresel krizlerde arabulucu ve istikrarlaştırıcı bir rol oynayacağımızı ifade ettik. Küresel arabulucu rolümüz ve diplomasideki lider konumumuz bizi daha çok inisiyatif almaya zorluyor. Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne baştan beri inandı ve bunu da ispatlamaya çalıştı'' ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Rusya'da başlatılan seferberlik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken ifadeler: Hiç kimse ödenen bedeli artırma anlayışında olmamalı - Son Dakika


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