Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bosna Hersek ziyareti kapsamında İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti ve müftülere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627...

Kaynak: DHA

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