Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti

06.09.2022 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti ve müftülere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti ve müftülere hitap etti.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bosna Hersek) Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627... SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te İş Forumu'na katıldı (1) SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te İş Forumu'na katıldı (1)
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği yeni hizmet binasını ziyaret etti - Son Dakika

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