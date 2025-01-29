Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC\'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Dünya

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de, muhtarlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında muhtarlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkünün ihtiyaçları için büyük bir emek ve özveri ile çalışan KKTC'nin değerli muhtarlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Muhtarlarımız, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle aramızdaki en sağlam köprüdür; yerel ihtiyaçlara çözüm sunan, kardeşlik bağını güçlendiren gönül elçilerimizdir. Türkiye olarak KKTC'deki muhataplarımızla birlikte, KKTC'nin her köşesine dokunan projelerle muhtarlarımızın yanındayız: Eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar Kıbrıs Türk halkının geleceğine yatırım yapmaya ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.