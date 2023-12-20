Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan\'daki Şehitlikleri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek Millet, İki Devlet ilkesiyle sarsılmaz kardeşlik bağlarımızın temelini atan Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü'nün istiklali için şehit olan Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarının yer aldığı Türk Şehitliği ile Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek, Azerbaycan'daki resmi programlarımıza devam ediyoruz. Cesaretleri ve fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak olan aziz şehitlerimizin ruhları şad, Türkiye-Azerbaycan dostluğu baki olsun" dedi.