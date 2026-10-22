Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Dammam\'da Kral Fahd Havalimanı\'na saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan'ın Dammam'daki Kral Fahd Havalimanı'na düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ölenlerin bir Suudi vatandaşı ile bir Hindistan sakini olduğunu, 8 yaralının tedavi gördüğünü ve operasyonların normale döndüğünü bildirdi.

SUUDİ Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve havalimanındaki operasyonların normale döndüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin bir Suudi Arabistan vatandaşı ile bir Hindistan sakini olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan 8 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altında olduğu aktarılan açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden normale döndüğü kaydedildi. Otoritenin, hasar tespiti yapmak, yolcuların ve havalimanı personelinin emniyetini sağlamak amacıyla güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı, Yemen'deki Husilerin son dönemde Suudi Arabistan genelindeki sivil altyapıları hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarındaki tırmanışın ardından gerçekleşti.

Kaynak: DHA
Suudi ArabistanUluslararasıHavacılıkHindistanKral FahdGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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