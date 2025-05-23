Danimarka\'da Emeklilik Yaşı 70\'e Yükseldi

DANİMARKA Parlamentosu, emeklilik yaşını 2040 yılı itibarıyla 70'e yükselten yasayı kabul ettiğini duyurdu.

Danimarka Parlamentosu, emeklilik yaşını 2040 yılı itibarıyla 70'e yükselten yasayı kabul etti. Bu kararla Danimarka, Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olacak. 2006 yılından bu yana emeklilik yaşını yaşam süresi beklentisine göre belirleyen Danimarka, her beş yılda bir bu yaş sınırını gözden geçiriyor. Şu anda 67 olan yasal emeklilik yaşı, 2030'da 68'e, 2035'te ise 69'a çıkacak. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olacak. Yasa, dün yapılan oylamada 81 'evet', 21 'hayır' oyu ile kabul edildi.