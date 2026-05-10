Danimarka\'da Hükümet Görüşmeleri Devam Ediyor

DANİMARKA'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Danimarka basını, genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen'ın 'müzakereci' olarak yeni hükümet görüşmelerini yürüttüğü 45 günde sonuç elde edilemediğini duyurdu. Danimarka Kraliyeti'nin, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'ı yeni 'müzakereci' olarak atadığı kaydedildi.

Sanal medya hesabından paylaşım yapan Poulsen, müzakerelere yarın başlayacağını belirterek, "Liberal Parti olarak, göreve iyi hazırlanmış durumdayız. Zor bir görev ancak çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Herkesin birbirine uyum sağlamaya ve karşılıklı uzlaşmaya hazır olması gerek" ifadelerini kullandı.