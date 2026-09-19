Danimarka, Grönland ve ABD Arktik anlaşmasını BM Genel Kurulu'nda imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Danimarka, Grönland ve ABD Arktik anlaşmasını BM Genel Kurulu'nda imzalayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Danimarka, Grönland ve ABD Arktik anlaşmasını BM Genel Kurulu\'nda imzalayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanlığı ile Grönland hükümeti, ABD ile Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği artıracak anlaşmanın gelecek hafta BM Genel Kurulu'nda imzalanacağını duyurdu. Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra ulusal parlamentoların onayıyla yürürlüğe girecek.

DANİMARKA ve Grönland, ABD ile Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'nde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik anlaşmanın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanlığı ile Grönland hükümeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Danimarka, Grönland ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'nde güvenliğin artırılmasına yönelik anlaşmayı gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda imzalamasının öngörüldüğü ifade edildi. Anlaşmanın, imzaların atılmasının ardından ulusal parlamento onay süreçlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Grönland, Danimarka Krallığı ve ABD için harika bir anlaşma yapmak üzere olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'ndeki ortak güvenliğimizi güçlendiren bu anlaşma, NATO ve Avrupa için de harikadır. Aynı zamanda Krallığın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın, ABD'nin ve Batı İttifakı'nın güvenliğini sağlayacak ve güçlendirecek bir anlaşma yapmak üzere olmamız sevindiricidir. Anlaşma, Grönland'ın çıkarlarını ve uluslararası iş birliğindeki yerimizi tanımaktadır. Bu hepimizin yararınadır."

ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland ile anlaşma sağlandığını bildirmişti. Anlaşmanın ABD'nin tüm endişelerini eksiksiz şekilde karşıladığını belirtip Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde ülkesinin kalıcı kontrol elde ettiğini duyuran Trump, anlaşma uyarınca hiçbir ABD rakibinin Grönland'da askeri üs kuramayacağını veya askeri varlık bulunduramayacağını ifade etmişti.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDanimarkaGrönlandGüvenlikPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:50:39. #7.13#
SON DAKİKA: Danimarka, Grönland ve ABD Arktik anlaşmasını BM Genel Kurulu'nda imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement