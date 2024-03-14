Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor - Son Dakika
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Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor

Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor

Danimarka, kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, savunma bütçesini artırarak NATO'nun harcama hedeflerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kadınlar için zorunlu askerlik 2026'da başlayacak ve askerlik süresi erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak. Danimarka, Norveç ve İsveç'in ardından bu adımı atan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

14.03.2024 08:23
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Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen “Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz” dedi.

Danimarka hükümeti önümüzdeki beş yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar artırarak NATO’nun harcama hedeflerine de ulaşmak istediğini duyurdu.

Avrupa’da askeri harcamalar Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından artışa geçti.

Çarşamba günü yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, bunun “tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını” da ekledi.

Danimarka’da kadınlar yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyor.

18 yaş üstü erkekler içinse askerlik zorunlu.

Vicdani retçilere de sivil hizmette bulunma imkanı sunuluyor.

Plana göre kadınlar için zorunlu askerlik 2026’da başlayacak.

Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

Mevcut koşullarda dört ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak.

Geçen yıl askere giden 4 bin 700 kişinin yaklaşık çeyreği kadındı.

Altı milyonluk ülkede 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor.

Gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,4’ünü savunmaya harcayan Kopenhag hükümeti, bunu NATO’nun kuralı olan yüzde 2 seviyesine yükselteceğini de duyurdu.

Geçen yıl da Danimarka Parlamentosu savunma harcamalarına destek olması için bahar aylarındaki bir resmi tatili iptal etmişti.

Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden olan Danimarka, Kiev’e para ve gelişmiş silah yardımının yanı sıra F-16 pilot eğitimi de sağlıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor - Son Dakika

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