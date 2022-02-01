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Darbeden bir yıl sonra Myanmar'da protestocular 'sessizlik eylemi' yaptı - Son Dakika
BBC

Darbeden bir yıl sonra Myanmar'da protestocular 'sessizlik eylemi' yaptı

01.02.2022 17:52
Darbeden bir yıl sonra Myanmar'da protestocular 'sessizlik eylemi' yaptı

Myanmar'da bir yıl önce yaşanan askeri darbeyi anmak için bugün ülke çapında 'sessizlik eylemi' yapıldı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde yaşanan askeri darbeyi anmak için bugün ülke çapında 'sessizlik eylemi' yapıldı. Gün boyunca sokaklar bomboş bırakıldı, insanlar evlerinden çıkmadı.

Myanmar'da tam bir yıl önce ordu ülkede olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koydu ve o dönemin lideri Aung San Suu Kyi'yi ve iktidar partisindeki diğer üst düzey isimleri gözaltına aldı.

Myanmar'da 2011'de oluşturulan demokratik yönetimle 50 yıllık baskıcı askeri rejimlerin geride bırakıldığı umulmuştu, ancak son bir senedir ülkede bir korku iklimi hakim.

Yönetim karşıtı protestolarla başlayan halk ayaklanması, son aylarda ordu ve silahlı sivil gruplar arasında ölümcül çatışmalara dönüştü.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Myanmar'da son bir yılda yaşanan çatışmalar sonucunda 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi ise yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kaldı.

BM, ülkede devam eden insani kriz ile mücadele etmek için 826 milyon dolarlık bir bütçe gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, darbenin birince yıldönümünü sosyal medya hesabında andı.

Bugün Myanmar'ın birçok bölgesinde insanlar bu süreçte yaşananları ve hayatını kaybedenleri anmak ve darbeyi tekrar protesto etmek için evlerinde kaldı, sessizlik eylemi yaptı.

Reuters haber ajansına göre askeri yönetim, protestocuları ve işletme sahiplerini eyleme katılmamaları konusunda uyardı, hapis cezası bile alabileceklerini söyledi. Ancak ülkenin birçok bölgesinde gün boyunca sokaklar neredeyse bomboş kaldı.

Benzer bir eylem 10 Aralık'ta, ordunun Sagaing bölgesindeki bir grup köylüyü öldürmesinin ertesi gününde da yapılmıştı.

Myanmar'da bugün gerçekleşen 'sessizlik eylemi' sosyal medyada böyle paylaşıldı.

Myanmar'da birçok sivil milis grubunu bünyesinde bulunduran Halk Savunma Gücü ve ordu arasında son bir yıldır çatışmalar devam ediyor.

BBC'ye konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da yaşanan olayların artık iç savaş diye tanımlanması gerektiği belirtiyor, BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar ordusuna ülkede tekrar demokrasiyi sağlaması gerektiği yönünde daha çok baskı uygulaması gerektiğini savunuyor.

Bachelet, aynı zamanda ülkede yaşananları bir "felaket" olarak tanımlıyor ve uluslararası tepkinin "yeterince acil olmadığını", gelinen son noktada bölgenin istikrarının tehdit altında olduğunu söylüyor.

Aralık ayında ise İngiltere, ABD ve Kanada, Myanmar yönetimine yeni yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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Son Dakika Dünya Darbeden bir yıl sonra Myanmar'da protestocular 'sessizlik eylemi' yaptı - Son Dakika Dünya

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