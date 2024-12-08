DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı

Dünya

DARRAGH Fırtınası, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da elektrik kesintisine ve can kaybına yol açtı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, fırtınanın hızı yer yer saatte 150 kilometreye ulaştı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin oluşturduğu Enerji Ağları Derneği'nden (ENA) yapılan açıklamada ise İngiltere ve Galler'de gün içinde yaklaşık 768 bin abonenin elektrik sorunu yaşadığı belirtildi.

İngiltere ve İrlanda hükümetleri, milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.