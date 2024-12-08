DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı

DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı

DARRAGH fırtınası, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da 150 kilometreye kadar ulaşan hızıyla elektrik kesintilerine neden oldu. Yaklaşık 768 bin abonede elektrik sorunu yaşandı ve hükümetler evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

08.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DARRAGH Fırtınası, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da elektrik kesintisine ve can kaybına yol açtı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, fırtınanın hızı yer yer saatte 150 kilometreye ulaştı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin oluşturduğu Enerji Ağları Derneği'nden (ENA) yapılan açıklamada ise İngiltere ve Galler'de gün içinde yaklaşık 768 bin abonenin elektrik sorunu yaşadığı belirtildi.

İngiltere ve İrlanda hükümetleri, milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Hükümet, Galler, Enerji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: DARRAGH Fırtınası Elektrik Kesintilerine ve Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.