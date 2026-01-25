Davos Zirvesi\'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Dünya liderleri ve küresel şirketlerin gölgesinde gerçekleşen Davos Zirvesi, bu yıl yalnızca ekonomi ve siyaset başlıklarıyla değil, perde arkasında yaşanan sıra dışı hareketlilikle de gündeme geldi. Zirve süresince seks işçilerine yönelik talebin olağanüstü şekilde arttığı, milyonluk harcamaların yapıldığı iddiaları uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

New York Post'un haberine göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında seks işçilerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Haberde, bir katılımcının dört gün boyunca beş kadınla vakit geçirmek için 114 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 490 bin TL) ödediği iddia edildi.

TALEP AÇILIŞ GÜNÜNDE YÜZDE 4000 BİN ARTTI

İsviçre merkezli erotik hizmet platformu Titt4Tat, zirveye dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Platformun verilerine göre, 19 Ocak'taki açılış gününde "erotik hizmet" talepleri yüzde 4000 oranında artış gösterdi.

FARKLI PROFİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, seks işçileri arasında yalnızca profesyonellerin değil; öğrenciler, öğretmenler, gezginler ve ek gelir elde etmek isteyen varlıklı iş insanlarının da yer aldığı öne sürüldü. Talebin özellikle zirvenin yoğun geçtiği günlerde arttığı belirtildi.