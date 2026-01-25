Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı - Son Dakika
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

25.01.2026 20:09
Davos'ta dünya ekonomisinin geleceği tartışılırken, zirvenin görünmeyen yüzü de uluslararası basının dikkatini çekti. Dünya Ekonomik Forumu boyunca şehirde alışılmadık bir hareketlilik yaşandığı, özellikle seks işçilerine yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığı öne sürüldü. İddialar, zirvenin yalnızca resmi gündemiyle değil, perde arkasındaki harcamalarla da konuşulmasına neden oldu.

Dünya liderleri ve küresel şirketlerin gölgesinde gerçekleşen Davos Zirvesi, bu yıl yalnızca ekonomi ve siyaset başlıklarıyla değil, perde arkasında yaşanan sıra dışı hareketlilikle de gündeme geldi. Zirve süresince seks işçilerine yönelik talebin olağanüstü şekilde arttığı, milyonluk harcamaların yapıldığı iddiaları uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

New York Post'un haberine göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında seks işçilerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Haberde, bir katılımcının dört gün boyunca beş kadınla vakit geçirmek için 114 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 490 bin TL) ödediği iddia edildi.

TALEP AÇILIŞ GÜNÜNDE YÜZDE 4000 BİN ARTTI

İsviçre merkezli erotik hizmet platformu Titt4Tat, zirveye dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Platformun verilerine göre, 19 Ocak'taki açılış gününde "erotik hizmet" talepleri yüzde 4000 oranında artış gösterdi.

FARKLI PROFİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, seks işçileri arasında yalnızca profesyonellerin değil; öğrenciler, öğretmenler, gezginler ve ek gelir elde etmek isteyen varlıklı iş insanlarının da yer aldığı öne sürüldü. Talebin özellikle zirvenin yoğun geçtiği günlerde arttığı belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Tabikide üretim maliyetleri arttı normal :) 1 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Yanlışlıkla bir bürakrasiden hamile kalıp dünyaya onlardan bir çoçuk getirmek istememiş halk işçileri :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
