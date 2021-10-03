"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor

Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı Muhammed Halife hakkında, "şiddetin arkasındaki ses" yorumu yapıldı ve terör örgütü DEAŞ'ın bir üyesi olduğu için yargılanmasına onay verildi.
ABD savcılığı, 38 yaşındaki Halife'nin Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) için çeviri ve seslendirme yapmadan önce silah alarak savaştığını da aktardı.
2019 yılında Suriye'de yakalandıktan sonra FBI'a teslim edilen Halife'nin gelecek hafta ABD'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Yakalandıktan sonra açıklama yapan Halife, "Ben düşük rütbeliydim ve sadece seslendirme yapıyordum. DEAŞ'ın filmlerini ben çekmiyordum ya da videolardaki şiddeti ben yönetmiyordum" ifadesini kullanmıştı.
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