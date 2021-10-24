Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı

2018 yılının Mayıs ayında akşam saat 10.00 saatlerinde 22 yaşındaki Yostin Murillo ve 23 yaşındaki David Beak isimli şahıslar, Toronto'daki East York bölgesinde uyuşturucu aldıktan sonra bir eve girdi. Evde 41 yaşındaki Rhoderie Estrada isimli kadın ile 3 çocuğu bulunuyordu. Estrada isimli kadın, iş seyahatindeki 15 yıllık kocası Gerald Aquintey ile konuştuktan sonra telefonunu kapattı ve yatak odasına geçti.

LEVYE İLE DEFALARCA YÜZÜNE VURDULAR

Evi boş sanan şahıslar, yatak odasında karşılaştıkları kadını öldüresiye dövdü. Yüzü ve gözü tanınmaz hale gelen kadın bir süre sonra hareketsiz şekilde yatmaya başladı. Bu sırada şahıslardan Beak, kadınla cinsel ilişkiye girdi. Ardından da ikili evi terk etti.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, eve girdikleri belirlenen ikiliyi gözaltına aldı. Yostin Murillo ve David Beak, çıkarıldıkları mahkemece kadını öldürdüklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti de ikiliden DNA testi alınmasını istedi.

DNA TESTLERİNDE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI

Olayın önceki gün görülen davasında sanıklardan David Beak'in ile kadının vücudundan alınan sperm örnekleri eşleşti. Kanıtların ortaya çıkmasının ardından Beak de suçunu kabul etti. Mahkeme heyeti, Murillo'ya 25 yıl, Beak'a da müebbet hapis cezası verdi.