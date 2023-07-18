Delhi'de Kadınla İlişkisi Olduğu İddia Edilen Adam Ailesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Delhi'de Kadınla İlişkisi Olduğu İddia Edilen Adam Ailesi Tarafından Öldürüldü

18.07.2023 12:11

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin Jafrabad bölgesinde, bir kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki adam, kadının ailesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Salman isimli adam, kadının babası ve kardeşleri tarafından saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis, Salman'ın ilişki yaşadığı kadının ailesinin ilişkiye karşı çıktığını ve bu nedenle öldürüldüğünü belirtti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Hindistan2ın başkenti Delhi'nin Jafrabad bölgesinde,bir kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki adam kadının ailesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü .

İsmi Salman olarak açıklanan adam, iddiaya göre kadının babası ve kardeşleri tarafından saldırıya uğradı. Salman, boynuna ve göğsüne aldığı ölümcül bıçak yaraları sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Tüm olay bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis, Salman'ın ilişki yaşadığı kadının ailesinin ilişkiye karşı çıktığını bu nedenle Salman'ı öldürüldüğünü söyledi.

Salman dar sokakta motorsikleti ile giderken ilişi yaşadığı kadının Manzoor, kardeşi Moshin ve başka bir küçük kardeşi tarafından durduruldu.

Saldırganlar Salman'ı defalarca boynundan ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Salman ile beraber motosiklette bulunan diğer iki arkadaşı koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA: Delhi'de Kadınla İlişkisi Olduğu İddia Edilen Adam Ailesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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