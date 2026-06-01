Tuncer Bakırhan: "Toplumsal Barışın Yolu Sadece Kürtlerle Değil, Muhalefetle de Barışmaktan Geçiyor"

01.06.2026 00:58  Güncelleme: 02:30
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya'da katıldığı festivalde müzakere sürecinin toplumun tamamının yararına olduğunu belirterek, toplumsal barış için muhalefetle de barışılması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya'da katıldığı festivalde Türkiye'de yürütülen müzakere sürecinin toplumun tamamının yararına olduğunu belirterek, "Toplumsal barışın yolu sadece Kürtlerle değil, muhalefetle de barışmaktan geçiyor" dedi. Bakırhan, muhalefete yönelik baskıların sona ermesi, kayyum uygulamalarının kaldırılması ve seçilmişlerin görevlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından Köln'de düzenlenen Birlik Olalım (BE ONE) Festivali'ne katıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bakırhan, Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını, zaman zaman yavaş ilerlese de müzakere sürecinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Sürecin 86 milyon yurttaşın yararına olduğunu ifade eden Bakırhan, "Çatışmanın ve silahın olmadığı, demokratik siyasetin öne çıktığı bir süreci hep birlikte desteklemeliyiz" diye konuştu.

Müzakere süreci devam ederken muhalefete yönelik baskıların sürdüğünü savunan Bakırhan, bunun sürecin ruhuyla bağdaşmadığını belirtti. Özellikle ana muhalefet partisine yönelik uygulamaları eleştiren Bakırhan, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük baskılar karşısında dayanışma içerisinde olduğumuzu defalarca ifade ettik" dedi.

Toplumsal barışın yalnızca Kürt sorununun çözümüne indirgenemeyeceğini vurgulayan Bakırhan, "Adaletli ve hakkaniyetli bir süreç yürütmek gerekiyor. Toplumsal barışın yolu sadece Kürtlerle barışmaktan değil, muhalefetle de barışmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın toplumsal barışı tesis etmekle sorumlu olduğunu dile getiren Bakırhan, halkın iradesinin korunması gerektiğini belirterek, "Halkın iradesi yanlış kararlarla hiçe sayılmamalı. Dün olduğu gibi yarın da halkın iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de demokrasinin, seçim sonuçlarına duyulan güvenle güçleneceğini kaydeden Bakırhan, muhalefete yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, "Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, gençlerin, kadınların, emekçilerin ve muhalefetin katkısıyla hem bu sürecin başarıya ulaşmasını sağlayacağız hem de yargının daha tarafsız ve bağımsız olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Kayyumlar gitmeli, seçilmişler görevlerine dönmeli"

Cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılması için mücadele edeceklerini belirten Bakırhan, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini ifade etti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini savunan Bakırhan, "Kayyumlar gitmeli, yerine halkın seçtiği irade gelmeli demeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin kutuplaşmayı artıran değil, demokrasiyi güçlendiren bir yol izlemesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, DEM Parti'nin de yürütülen müzakere sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Avrupa'da yaşayan gençlere de seslenen Bakırhan, gençlerinin kimliklerinden ve kültürel değerlerinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gençlerin diline, kimliğine ve inancına sahip çıkmasını isteyen Bakırhan, "Gençlerin kriminal işlerden ve uyuşturucudan uzak durmasını diliyorum. Avrupa'daki gençlerimiz Türkiye'deki gençlere de örnek olmalıdır" dedi.

Gençlerin toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Bakırhan, "Demokrasisine, kimliğine ve inancına sahip çıkan gençlik bizi büyütür ve güçlendirir. Geleceği siz belirleyeceksiniz. Geleceğimiz sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

