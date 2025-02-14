Demokratlar, Trump'tan Gazze Açıklamalarını Geri Çekmesini İstedi - Son Dakika
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Demokratlar, Trump'tan Gazze Açıklamalarını Geri Çekmesini İstedi

Demokratlar, Trump\'tan Gazze Açıklamalarını Geri Çekmesini İstedi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 215 Demokrat üye, Başkan Trump'a yazdıkları mektupta Gazze ile ilgili tehlikeli açıklamalarını geri çekmesi çağrısında bulundu.

14.02.2025 10:58  Güncelleme: 10:59
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 215 Demokrat üyeden 145'i, yazdıkları mektupla Başkan Donald Trump'tan, 'Gazze'yi devralma' konusundaki açıklamalarını geri çekmesini istedi.

Mektup, yazılmasına öncülük eden Illinois eyaleti Demokrat temsilcisi Sean Casten'in Kongre internet sitesinde yayımlandı. Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini', 'sahiplenmesini' ve 'Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmesini ilan eden 4 Şubat 2025 tarihli tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için size çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Mektupta, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde her zamankinden daha fazla, yapıcı bir rol oynaması gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Demokratlar, Trump'tan Gazze Açıklamalarını Geri Çekmesini İstedi - Son Dakika

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