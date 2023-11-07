Deniz altı yanardağ patladı, yeni bir aday oluştu

Japon araştırmacılar, meydana gelen bir deniz altı volkanik patlamasının Tokyo'nun yaklaşık 1.200 kilometre güneyindeki Iwo Jima kıyısı açıklarında yeni bir adanın oluşmasına yol açtığını ifade etti. Ogasawara Adaları'nın bir parçası olan yeni ada, esas olarak patlama bölgesinin kuzeyinde oluşan kaya kütlelerinden oluşuyor.

Tokyo Üniversitesinden fahri volkanoloji profesörü Setsuya Nakada, magmanın Iwo Jima civarında bir süredir su altında patladığını ve magmanın yüzeyin altında kaya gibi katılaştığını söyledi. Bölgenin üzerinden uçan Nakada, 30 Ekim'deki patlamanın ardından biriken katılaşmış magmanın yüzeyi kırmaya başladığını ve yeni adanın oluşmasına neden olduğunu söyledi. Nakada, "Daha erken bir aşamada, siyah renkli dikey bir jet, katılaşmış bir magma olan enkaz ve yukarıya doğru su fışkırdı" dedi.

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Iwo Jima, Ogasawara Adası'nın güneyinde aktif bir yanardağdır. Ayrıca 2021'de büyük bir deniz altı patlaması yaşayan Fukutoku-Okanoba su altı yanardağının da yaklaşık 60 km kuzeyinde yer alıyor. Temmuz 2022'de, Iwo Jima'nın güneydoğu kıyısında ilk kez bir magmatik patlama ve bir freatomagmatik patlama kaydedildi. Bunu haziran ayında ve ekim ayında bir başka patlama izledi.