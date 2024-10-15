Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı

Dünya

Rusya'da 4 Ağustos'ta denize açılan balıkçı Mikhail Piçugin ve yakınlarından 70 gün boyunca haber alınamamıştı. Kayıp balıkçı, Pasifik Okyanusu'nda 70 gündür kayıp olan teknesiyle bulundu ve kurtarıldı. Ancak Piçugin'in kardeşi ve yeğeni denizde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetleri, iki kişinin ölümüne hangi güvenlik ihlallerinin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma başlattı.

70 GÜN DENİZDE MAHSUR KALDIKTAN SONRA KURTARILDI

Rus balıkçı Mikhail Piçugin, 4 Ağustos'ta kardeşi Sergey ve yeğeni İlya ile Rusya'nın Habarovsk bölgesinden 5 günlüğüne balina görmek Şantar adasına tekneyle açıldı, ancak bir daha haber alınamadı. Piçugin'in ailesi durumu yakınlarına ulaşmayınca endişelenerek durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Üçlü için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

TEKNE AYLARCA BULUNAMADI

70 gündür kayıp olan bir Rus balıkçı, Uzak Doğu Federal Bölgesi yetkilileri tarafından Pasifik Okyanusu'nda bulunarak kurtarıldı. Balıkçının kardeşi ve yeğeninin hayatını kaybettiği öğrenildi. Rus balıkçı, okyanusta geçirdiği 2 aydan uzun sürede 50 kilo kaybetti. Sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİ VE YİĞENİNİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

Rus balıkçının hayatını kaybeden 49 yaşındaki kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeninin cesedini bu süre boyunca tekneye bağladığı ve plastik botlarda taşıdığı öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, iki kişinin ölümüne hangi güvenlik ihlallerinin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma başlattı.