Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı

Rus balıkçı ve yakınlarından aylardır haber alınamıyordu. Balıkçı, 70 gün sonra denize açıldığı teknesiyle bulundu. Kendisiyle birlikte denize açılan iki yakınının öldüğü öğrenildi.

15.10.2024 15:52  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da 4 Ağustos'ta denize açılan balıkçı Mikhail Piçugin ve yakınlarından 70 gün boyunca haber alınamamıştı. Kayıp balıkçı, Pasifik Okyanusu'nda 70 gündür kayıp olan teknesiyle bulundu ve kurtarıldı. Ancak Piçugin'in kardeşi ve yeğeni denizde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetleri, iki kişinin ölümüne hangi güvenlik ihlallerinin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma başlattı.

Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı

    70 GÜN DENİZDE MAHSUR KALDIKTAN SONRA KURTARILDI

    Rus balıkçı Mikhail Piçugin, 4 Ağustos'ta kardeşi Sergey ve yeğeni İlya ile Rusya'nın Habarovsk bölgesinden 5 günlüğüne balina görmek Şantar adasına tekneyle açıldı, ancak bir daha haber alınamadı. Piçugin'in ailesi durumu yakınlarına ulaşmayınca endişelenerek durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Üçlü için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    TEKNE AYLARCA BULUNAMADI

    70 gündür kayıp olan bir Rus balıkçı, Uzak Doğu Federal Bölgesi yetkilileri tarafından Pasifik Okyanusu'nda bulunarak kurtarıldı. Balıkçının kardeşi ve yeğeninin hayatını kaybettiği öğrenildi. Rus balıkçı, okyanusta geçirdiği 2 aydan uzun sürede 50 kilo kaybetti. Sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

    KARDEŞİ VE YİĞENİNİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

    Rus balıkçının hayatını kaybeden 49 yaşındaki kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeninin cesedini bu süre boyunca tekneye bağladığı ve plastik botlarda taşıdığı öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, iki kişinin ölümüne hangi güvenlik ihlallerinin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma başlattı.

    Pasifik Okyanusu, Balıkçılık, 3-sayfa, Rusya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

    Son Dakika Dünya Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
    16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
    16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
    14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
    14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
    07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
    02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
    01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
    23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
    23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
    23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
    23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
    22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
    22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
    22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:55:03. #1.12#
    SON DAKİKA: Denizde 70 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.