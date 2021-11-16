Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

BİZZAT TASARLAYIP TÜRK DÜNYASI HARİTASINI ÇİZDİRDİ

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

SINIRLARIN RUSYA'YI DA KAPSAMASI GÜNDEM OLDU

Bugün ise haritadaki bir detay, Rusya'da gündem oldu. Türk Dünyası Haritası'nın Rusya coğrafyasını da kapsaması, ülkeye yönelik bir mesaj olarak algılandı.