Diego'nun Veda Maçında Özil ve Wiese Davet Edilmedi - Son Dakika
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Dünya

Diego'nun Veda Maçında Özil ve Wiese Davet Edilmedi

Werder Bremen'de Diego'nun veda maçına Mesut Özil ve Tim Wiese davet edilmedi, sebep açıklandı.

16.03.2025 17:57
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Alman Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in efsane oyuncularından Brezilyalı Diego, 22 Mart'ta Weser Stadyumu'nda veda maçına çıkmaya hazırlanırken; eski takım arkadaşlarından Mesut Özil ve Tim Wiese'nin bu özel maça davet edilmemesi dikkat çekti.

Alman basınından BILD gazetesinin haberine göre, Werder Bremen formasıyla başarılı dönemler geçirmiş Özil ve Wiese, Diego'nun veda maçına davetli listesinde yer almadı.

Kulüp yetkilileri, bu kararın Diego ile ortak bir şekilde alındığını açıkladı. Werder Bremen kulüp sözcüsü, Mesut Özil'in davet edilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mesut'u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen'in değerleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

Tim Wiese'nin de davet edilmemesiyle ilgili konuşan kulüp yetkilileri, "Tim Wiese'yi Diego'nun veda maçına davet etmedik ve bunu Diego'ya da ilettik. Ayrıca Tim, bir süre önce Werder Bremen ile artık hiçbir ilgisinin olmadığını kamuoyuna duyurmuştu" dedi.

Diego'nun jübile maçında hangi eski yıldızların yer alacağı merak konusu olurken, organizasyona katılacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Werder Bremen taraftarları, kulübe yıllarca hizmet eden Diego'yu büyük bir coşkuyla uğurlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

Werder Bremen, Mesut Özil, Tim Wiese, Futbol, Dünya, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diego'nun Veda Maçında Özil ve Wiese Davet Edilmedi - Son Dakika

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