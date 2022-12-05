Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti - Son Dakika
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Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

05.12.2022 16:27
Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

Dış dünyaya karşı kurallar uygulayan Kuzey Kore'de üç lise öğrencisi ekim ayı başlarında komşu ülke Güney Kore'ye ait dizi izlemekten idam edildi.

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı. Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIRKEN YAKALANDILAR

İdam edilen öğrencilerin Korece ve Amerikan televizyon programlarının birkaç bölümünü izledikleri bildirildi. Görüntüleri arkadaşları ile paylaşmak isterken yetkililer tarafından yakalanan öğrenciler, 2020'de çıkan yasa sonucunda idam edildi.

Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

2020'DE YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aralık 2020'de Kuzey Kore,Güney Kore görsel-işitsellerini ithal eden veya dağıtan herkesi idam eden yeni bir yasayı uygulamaya koydu. Dizileri izleyenlerin yaş aralığının küçük olmasından dolayı kanun, reşit olmayanlar için de yürürlüğe girdi.

Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore'nin vatandaşlarını Güney Kore dizileri izlediği için idam ettiği ilk sefer değil. Geçen yıl, Kim Jong-un'un "kanser" olarak tanımladığı K-pop müzik videolarını izleyen yedi kişinin idam edildiği haberi ortaya çıkmıştı.

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