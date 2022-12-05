Kuzey Kore, Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı. Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIRKEN YAKALANDILAR

İdam edilen öğrencilerin Korece ve Amerikan televizyon programlarının birkaç bölümünü izledikleri bildirildi. Görüntüleri arkadaşları ile paylaşmak isterken yetkililer tarafından yakalanan öğrenciler, 2020'de çıkan yasa sonucunda idam edildi.

2020'DE YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aralık 2020'de Kuzey Kore,Güney Kore görsel-işitsellerini ithal eden veya dağıtan herkesi idam eden yeni bir yasayı uygulamaya koydu. Dizileri izleyenlerin yaş aralığının küçük olmasından dolayı kanun, reşit olmayanlar için de yürürlüğe girdi.

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore'nin vatandaşlarını Güney Kore dizileri izlediği için idam ettiği ilk sefer değil. Geçen yıl, Kim Jong-un'un "kanser" olarak tanımladığı K-pop müzik videolarını izleyen yedi kişinin idam edildiği haberi ortaya çıkmıştı.