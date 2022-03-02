Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler! - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!

02.03.2022 13:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya ait dört savaş gemisinin 27-28 Şubat'ta Boğazlardan geçiş bildirimi yaptığını ancak Türkiye'nin ricası üzerine bildirimin geri çekildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dört savaş gemisi için "Dostane bir şekilde Rusya'ya 'bu gemileri göndermeyin' dedik. Rusya da bunun üzerine gemileri göndermekten vazgeçti" ifadelerini kullandı.

"MONTRÖ'NÜN 19. MADDESİNİ UYGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce yaptığı 'kıyıdaş olan, olmayan tüm savaş gemilerinin geçişini engelleyecekleri yönündeki açıklamasınınım sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ayaküstü diplomasi muhabirleriyle sohbet ediyorduk. Biz Montrö Anlaşması'nı harfiyen, çifte standarda düşmeden, şeffaf biçimde uygulayacağımızı söyledik. Kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'e geçireceği gemilerin Boğazlardan geçişleri, Karadeniz'de kalma sürecini, toplam tonajını Montrö düzenliyor. Hiç merak etmeyin uygulayacağız diyorduk. Şimdi savaş durumu var. Bir savaş olduğuna göre bu sebep savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montrö'nün 19. maddesini uygulamak durumundayız" dedi.

KARADENİZ'E KIYISI VARSA VE GEMİ KENDİ ÜSSÜNE DÖNÜYORSA...

Çavuşoğlu, Rusya'nın Boğazlardan geçiş talebine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genel hükme istisna getiren paragraf da var, ona da uymak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. 19. madde nedir? Şu anda savaş var, iki tarafı var. Rusya'nın savaş gemisinin fazla olması var. 19. madde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin savaş gemilerinin boğazdan geçişinin engellenmesi. Şöyle bir istisna var. Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, daha çok sivil gemiler için kullanılıyor, döneceğini söylerse o zaman o savaş geminin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek."

"4 GEMİ GEÇİRMEK İSTEDİLER, 3'Ü KARADENİZDEKİ ÜSLERE KAYITLI DEĞİLDİ"

Çavuşoğlu son yaşanan gelişmeyi ise şu sözlerle aktardı:

"En son Rusların 27- 28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Rusya da bunun üzerine gemileri göndermekten vazgeçti. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik.

Dostane bir şekilde Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Montrö geçerli olduğu sürece biz bunu uygulayacağız. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi."

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler! - Son Dakika


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