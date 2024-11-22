Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinli Yetkililerle Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ile ateşkes çabalarına ilişkin Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi. Dışişleri Bakan Fidan, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, Türkiye'nin bu konuda devam eden süreci desteklediğini vurguladı.