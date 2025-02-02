Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştü.