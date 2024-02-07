Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya\'ya geçti

Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sabah Malta'dan Libya'nın başkenti Trablus'a geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, gün içerisinde Libya'da yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağı ifade edildi. Fidan, dün Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus'u ziyaret edeceğini açıklamış ve Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekmişti.

Bakan Fidan açıklamasında "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus'taki temaslarını tamamlamasının akabinde bu gece yurda dönmesi öngörülüyor.