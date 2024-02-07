Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya\'ya geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan Libya'nın başkenti Trablus'a geçti. Fidan, Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. Türkiye'nin Libya'da çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlediğini vurgulayan Fidan, Trablus'taki temaslarını tamamladıktan sonra yurda dönecek.

07.02.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sabah Malta'dan Libya'nın başkenti Trablus'a geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, gün içerisinde Libya'da yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağı ifade edildi. Fidan, dün Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus'u ziyaret edeceğini açıklamış ve Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekmişti.

Bakan Fidan açıklamasında "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus'taki temaslarını tamamlamasının akabinde bu gece yurda dönmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tripoli, Malta, Libya, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya geçti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement