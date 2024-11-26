DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katıldı. Bakan Fidan, Forum kapsamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i kabul etti.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Portekiz'de Jeffrey Sachs'ı Kabul Etti - Son Dakika
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