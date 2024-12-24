Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün\'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

24.12.2024 01:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

KARŞILIKLI BİLGİ PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki Bakan, Şam'da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü - Son Dakika
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