Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki Bakan, Şam'da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü - Son Dakika
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