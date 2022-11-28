Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye sözleri: Amacımız iç savaşı sonlandırmak, muhaliflerle süreci yürütüyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye sözleri: Amacımız iç savaşı sonlandırmak, muhaliflerle süreci yürütüyoruz

28.11.2022 15:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye ikili ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Amacımız Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu." Mısır'a büyükelçi atanacak mı?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler tekrar düzenlenebilir, önümüzdeki aylarda büyükelçi atanabilir" cevabını verdi.

"AMACIMIZ SURİYE'DE İÇ SAVAŞI SONLANDIRMAK"

Şam ile normalleşme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak" dedi. Çavuşoğlu, "Amacımız Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor" diye konuştu.

"BÜKREŞ'TE İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Süreç olumlu ilerliyor ama atılması gereken adımlar var yarın Bükreş'te üçlü formatta bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye sözleri: Amacımız iç savaşı sonlandırmak, muhaliflerle süreci yürütüyoruz - Son Dakika


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