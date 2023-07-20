Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını lanetledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını lanetledi

20.07.2023 21:50

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim saldırısını en güçlü şekilde lanetlediğini açıkladı. Açıklamada, İsveç'in uluslararası sorumlulukları çerçevesinde caydırıcı tedbirler alması bekleniyor ve Türkiye'nin bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, " Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Stockholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı. İsveç'ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz. Türkiye, bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını lanetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını lanetledi - Son Dakika
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