Dışişleri'nden Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Taziye

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir lisede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki bir lisede elektrik arızası sebebiyle meydana gelen patlama neticesinde çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.